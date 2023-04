Per far crescere la propria utenza, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di rendere ancora disponibile una promozione davvero interessante. Si tratta in particolare della Promo Flash. Quest’ultima permette a tutti i nuovi clienti di ricevere 50 GB di traffico dati extra.

Very Mobile, ritorna la Promo Flash che prevede 50 GB di traffico dati extra

L’operatore telefonico virtuale ha deciso di prorogare la disponibilità della promozione denominata Promo Flash. Come già accennato in apertura, tutti i nuovi clienti potranno ricevere ben 50 GB di traffico dati extra da sfruttare in aggiunta a quelli previsti dall’offerta prescelta.

Al momento, l’operatore sta proponendo svariate offerte. Ve le riassumiamo qui di seguito.

• Very 6,99 GA include ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo è di 6,99 euro al mese.

• Very 7,99 GA include ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo è di 7,99 euro al mese.

• Very 9,99 GA include ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 270 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo è di 9,99 euro al mese.

• Very Special Giga include ogni mese 300 Giga di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Il costo è di 11,99 euro al mese.