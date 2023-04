Nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, le macchine conquistano il mondo

Grande aiuto e in alcuni casi motivo di preoccupazione è l’intelligenza artificiale, la quale negli ultimi tempi sta facendo parlare tantissimo il mondo intero, indifferentemente da quello che è l’ambito nel quale l’argomento viene tirato fuori.

Molte persone sono contenta di poter avere a che fare con qualcosa che in un certo qual modo si avvicina alla mente umana, pur essendo programmata al computer. Tanti altri invece tentano di reprimere questo fenomeno, semplicemente per la paura che un giorno possa soppiantare l’umanità. Nel loro piccolo ci sono tanti lavoratori che infatti hanno paura di vedere un’intelligenza artificiale prendere il loro posto, soprattutto da quando è arrivato ChatGPT, prodotto di OpenAI. La paura dunque che le macchine possono superare l’uomo diventa sempre più reale, soprattutto perché l’essere umano non ha fiducia in chi sviluppa determinati fenomeni.

Intelligenza artificiale, le macchine che superano l’uomo

“Draconiana”. Così è stata definita da Luciano Floridi la decisone del Garante della Privacy di bloccare ChatGPT lo scorso 30 marzo. Il professore infatti ha invitato a regolamentare l’intelligenza artificiale facendo delle leggi.

Potrebbe essere tutta qui l’essenza del futuro dell’intelligenza artificiale, proprio per evitare che possa in un certo qual modo superare l’uomo e soppiantarlo.

I rischi sono chiaramente è dietro l’angolo, per cui una regolamentazione risulta fondamentale soprattutto per strumenti così potenti come la creazione di OpenAI.

Non è infatti di lontana memoria l’avvenimento che si verificò nella Silicon Valley: in quel caso due robot cominciarono a dialogare tra loro utilizzando una lingua incomprensibile per l’essere umano. Panico e sgomento si manifestò tra i ricercatori presenti che in maniera perentoria staccarono la corrente. Era solo il preludio di quello che accadrà o verranno presi provvedimenti utili per collaborar e con questo mezzo potentissimo?