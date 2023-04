Lati oscuri della tecnologia, 5 rischi digitali che possono rovinarvi la vita

Cresce sempre di più il numero di persone che crede che fidarsi della tecnologia in ogni momento possa comportare la scelta giusta. In realtà potrebbe non essere così, visto che lasciandoci dominare dalla tecnologia e da coloro che la progettano, potremmo finire per rinunciare senza avere coscienza al controllo delle nostre scelte ma anche ad alcune comodità.

La tecnologia rende certamente la nostra vita molto più semplificata rispetto a quanto accadeva in passato. Il paragone, visti i mezzi a nostra disposizione oggi, risulta indecoroso e soprattutto inopportuno, ma le riflessioni da fare sono davvero molte. Per tutte le esigenze infatti esistono delle applicazioni in grado di soddisfarle, anche quando magari tali applicativi non servono a nulla. Molto spesso infatti affidandosi ai social network così come alla tecnologia in generale, si possono correre diversi rischi.

Tecnologia e rischi, conviene affidarsi totalmente a questa risorsa per tutto ciò che facciamo ogni giorno?

Quello che non conviene di certo e affidarsi al 100% al mondo della tecnologia. Le persone infatti oggi chiedono l’amicizia utilizzando Facebook così come cercano lavoro servendosi della nota applicazione e social network LinkedIn.

Per avere informazioni ormai si guarda un video su YouTube, magari un tutorial che possa fornire il miglior rapporto possibile quando si cerca una spiegazione. Sono di certo risorse favolose e che nessuno avrebbe mai pensato che un giorno potessero diventare realtà, ma bisogna stare molto attenti.

Proprio sui social e tramite i tanti smartphone, è possibile incappare in situazioni clamorose. Le truffe sono sempre dietro l’angolo e soprattutto, cosa più importante, i rapporti possono deteriorarsi se invece di chiedere ad un amico chiediamo sempre al web. Siete pronti a pagare questo prezzo?