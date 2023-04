Lamborghini gioca con i motori elelttrici da quasi un decennio ormai, sin dall’elegante concept Asterion del 2014. E lo ha rifatto proponendo l’alternativa all’Aventador presentando la Revuelto, una potente macchina plug-in quasi fatta completamente in carbonio.

Ha ancora il muscoloso V12, ma utilizza anche una trazione ibrida a tre motori per erogare oltre 1.000 CV, una trazione integrale con torque vectoring e una guida in città completamente elettrica.

I tradizionalisti non devono temere: Lamborghini non ha intenzione di abbandonare il V12. Infatti, conferisce alla Revuelto il suo 12 cilindri più leggero e potente di sempre, il V12 L545 da 6,5 litri di nuova concezione. Il nuovo cambio a doppia frizione a otto rapporti invece cambia posizione, questa volta lo troveremo nella parte posteriore del V12 per far spazio ad una batteria agli ioni di litio da 3,8 kWh responsabile del funzionamento del trio di motori elettrici.

Una bestia indomabile

Per quanto riguarda la parte elettrica del pacchetto, un unico motore a flusso radiale viene integrato nel cambio per unire il V12 nell’alimentazione di coppia alle ruote posteriori. Le due unità a flusso assiale da 148 CV (110 kW) nella parte anteriore offrono capacità di trazione integrale complete di torque vectoring e possono anche subentrare completamente, offrendo trazione anteriore completamente elettrica.

Il bestiale V12 da 814 CV (599 kw, a 9.250 giri/min) non dovrebbe aver bisogno di molto aiuto, ma quando scegli di attivare l’e-drive può aumentare l’erogazione di potenza a bassi regimi e spingere la potenza totale fino a 1.001 CV (736 kW ) e 1.425 Nm di coppia. Ciò aiuta la Revuelto ad andare da 0 a 100 km/h in circa 2,5 secondi, con la capacità di continuare ad accelerare in avanti fino a raggiungere una velocità massima di poco superiore a 350 km/h.

La batteria si ricarica in 30 minuti quando si utilizza un caricabatterie da 7 kW o anche più velocemente tramite la frenata rigenerativa della ruota anteriore o la ricarica azionata dal V12.