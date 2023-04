L’intelligenza artificiale, la stampa 3D, la produzione sostenibile efficiente in termini di risorse e la robotica influenzeranno il modo in cui attualmente produciamo, gestiamo e ripariamo prodotti e forniamo servizi.

Gli ultimi due hanno il potenziale per creare posti di lavoro nei settori dell’architettura e dell’ingegneria, a seguito della forte domanda di sistemi di produzione automatizzati avanzati.

Il World Economic Forum ha intervistato alcuni esponenti di spicco delle risorse umane, e circa il 44% ha indicato le nuove tecnologie che consentono il lavoro a distanza, lo spazio di co-working e la teleconferenza come il principale motore del cambiamento. Allo stesso tempo, i progressi nella tecnologia mobile e cloud che consentono l’accesso remoto e istantaneo sono stati individuati come il motivo più importante del cambiamento, cosa che ha consentito la rapida diffusione di modelli di servizi basati su Internet.

Tutto sarà diverso in futuro

Vale la pena riflettere su come potremmo immaginare un mondo cambiato come questo.

Il nostro futuro luogo di lavoro potrebbe non essere un ufficio open space, ma spazi di lavoro interconnessi non legati a un luogo, ma a molti. Saranno supportati da conferenze virtuali e portabilità.

La nostra giornata lavorativa sarà fondamentalmente diversa. Sfruttare i big data, come le informazioni sul traffico in tempo reale, potrebbe ridurre i tempi di lavoro e rendendo più gestibili gli spostamenti mattutini. Cioè, se devi fare il pendolare: il lavoro da casa non sarà più definito come un lusso del venerdì, ma un modo più efficiente di lavorare associato dalla tecnologia.

Questi modelli di business dirompenti rimodelleranno radicalmente il modo in cui facciamo affari, sia individualmente che come aziende.