Occasione ghiotta per i clienti che decidono di attivare un promozione con Iliad in questo periodo di Pasqua. Gli utenti del provider francese, infatti, avranno la possibilità di attivare un ticket per la Fibra ottica in associazione con una ricaricabile per la telefonia mobile.

Per quanto concerne la telefonia fissa, la migliore iniziativa del provider francese è sempre la Iliad Box. Quest’offerta prevede chiamate illimitate per i clienti verso tutti i numeri fissi e mobili con la garanzia di connessione internet no limits attraverso le velocità della Fibra ottica sino a 4 Gbps.

Iliad, la doppia promo con 150 Giga e Fibra ottica

Sul fronte ricaricabili, invece, la migliore iniziativa del provider francese resta la Giga 150. I clienti che decidono di attivare questa promozione pagheranno un canone mensile di 9,99 euro. Il pacchetto, in termini di consumi, prevede chiamate ed SMS no limits verso tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per la navigazione di rete. La connessione internet è integrata anche con la tecnologia del 5G.

Oltre al canone mensile per l’abbonamento, i clienti che optano per la Giga 150 dovranno altresì aggiungere un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Al tempo stesso, gli abbonati dovranno anche impegnarsi ad effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Il vantaggio extra per gli utenti che attivano ambedue le tariffe è dato dal costo mensile fisso, pari a 29,99 euro a tempo indeterminato. In caso contrario con la promo per la Fibra ottica, i clienti pagheranno un costo di 24,99 euro al mese.