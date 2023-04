Iliad è davvero fuori di testa, rappresenta a tutti gli effetti una delle migliori realtà del territorio, che permettono agli utenti di spendere meno ogni mese, godendo ugualmente di giga, minuti e SMS, da utilizzare liberamente verso chiunque si desideri in Italia.

Il risparmio, all’atto dell’attivazione della promozione, è decisamente notevole, con la possibilità comunque di dover investire un piccolo capitale iniziale, pari a 9,99 euro, ma senza doversi minimamente preoccupare di sottostare a vincoli contrattuali di vario genere o di alcun tipo.

Iliad, nuovi sconti con tantissime offerte speciali

La migliore offerta attuale di Iliad è senza ombra di dubbio la Giga 150, una promozione che richiede il pagamento di un contributo fisso di soli 9,99 euro al mese, con tantissimi contenuti e la possibilità di accedervi, come vi avevamo preannunciato, a prescindere dalla provenienza. Il canone indicato dovrà essere versato solo ed esclusivamente tramite credito residuo, non conto corrente bancario o carta di credito.

Il bundle che risulterà essere attualmente fruibile per tutti, lo ricordiamo, prevede comunque illimitati minuti da utilizzare verso un qualunque numero, SMS infiniti verso altrettanti clienti, per finire con 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione 5G inclusa nel prezzo.

L’attivazione, come sempre accade per tutte le offerte di Iliad, può essere completata nei negozi fisici in Italia, oppure anche tramite il sito ufficiale, previo il pagamento di un contributo iniziale pari a 9,99 euro per la sola attivazione della promo.