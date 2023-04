Quali sono oggi quei gadget che consentono di vivere più tranquilli o magari di lavorare non dovendo pensare a troppe cose? Ce ne sono in realtà 5 che abbiamo identificato che potrebbero risultare fondamentali.

5 Gadget fondamentali nella vita e nel lavoro

In ambito lavorativo potrebbero tornare utili tantissimi gadget, tra i quali quelli che servono soprattutto durante la cosiddetta ora di spacco. Presenti sul web sono in gran numero quelle soluzioni utilissime per il pranzo, soprattutto quando si decide di portarlo da casa. Esistono infatti veri e propri recipienti per il cibo che possono essere collegati alla corrente elettrica per riscaldare quanto contenuto al loro interno.

Fondamentale per vivere, così come per lavorare, oggi un dispositivo indossabile. Uno smartwatch o una smartband possono sempre tornare utile viste le loro molteplici funzioni. L’obiettivo è quello di tenere monitorate le proprie funzioni corporee, stando quindi attenti al numero di calorie bruciate piuttosto che ai battiti cardiaci. Queste però sono solo alcune delle funzionalità di cui questi dispositivi godono.

Avete paura dei ladri o magari di lasciare il vostro animale domestico da solo in casa per un periodo di tempo prolungato? Non bisogna fare altro che spendere indicativamente una cifra di poco superiore ai 20 € per acquistare una telecamera connessa alla rete Wi-Fi. Grazie alle applicazioni, potrete avere un resoconto generale della situazione da qualsiasi posto del mondo vi troviate.

Se siete soliti utilizzare un mezzo di trasporto provvisto di batteria, come tutti lo sono, non potete non pensare di utilizzare un avviatore d’emergenza. Si tratta di un dispositivo tendenzialmente poco più grande di una powerbank, il quale in caso di emergenza vi permetterà di dare energia alla batteria della vostra auto ad esempio per rimetterla in moto. Ovviamente il suo utilizzo è perfetto anche per ricaricare uno smartphone o un computer.

Non si possono bypassare poi i cosiddetti tracker, dispositivi utili per localizzare i vostri oggetti. Un esempio è l’AirTag di Apple, il quale con una batteria che dura oltre un anno può essere posizionato nel vostro portafoglio, vicino alle vostre chiavi o magari all’interno del vostro scooter per sapere in ogni momento quale sia la posizione esatta. In molti ad esempio quando viaggia non lo inseriscono all’interno del loro bagaglio che verrà stivato in aereo.