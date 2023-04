Casa del futuro, 10 dispositivi SMART nel campo domotico che vi stupiranno

Il mondo si è evoluto e contestualmente anche gli ambienti che le persone vivono di più durante la giornata. Uno di questi è certamente la casa, ambiente preferito da tutti e un riparo sicuro nel quale vivere i propri momenti più privati.

Cresce sempre di più il fenomeno smart home, il quale consente a tutti di avvicinarsi molto semplicemente al mondo della domotica. Avere in casa degli oggetti automatizzati o in grado di automatizzare alcune situazioni risulta oggi una grande comodità e contrariamente a quanto sostenuto da molti in merito all’esosità dei sistemi in questione, si può ottenere il meglio pagando molto poco. Chiaramente bisogna contestualizzare quest’ultima frase, visto che gli accessori utili per rendere la propria casa smart risultano comunque costosi in alcuni casi. Un impianto domotico di rispetto può arrivare a costare decine di migliaia di euro, ma talvolta ci sono le vie di mezzo.

La casa intelligente con i migliori dispositivi sul mercato: così potete avere una smart home

Tra gli oggetti più importanti per avere una parvenza di smart home, bisogna certamente acquistare un dispositivo con assistente vocale incorporato. Gli Echo di Amazon, con a bordo la simpatica Alexa, sono un esempio chiaro e tondo. Potrete chiedergli di ascoltare la musica o magari di attivare altri oggetti che collegherete in casa.

Potete infatti acquistare delle lampadine che cambiano colore a vostro piacimento, un set di telecamere di sicurezza, dei termostati per regolare la temperatura della vostra casa e molto altro ancora. Anche i robot aspirapolvere, anch’essi utilizzabili con Alexa, possono tornare utili, così come i vari allarmi per finestre e porte.

Insomma, basta spendere poche centinaia di euro per avviare la propria casa verso il concetto di smart home.