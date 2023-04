La tassa del canone Rai è completamente gratis nel 2023, ma solo per alcuni fortunati utenti che vorranno, e potranno, richiedere la totale esenzione dal pagamento del canone, in modo da non dover versare nemmeno un centesimo per tutto l’anno corrente.

Il canone Rai è una tassa introdotta verso gli inizi degli anni ’70, e riguarda il possesso di un apparecchio televisivo. Tutti gli utenti generalmente la devono versare, con pagamento tramite il bollettino postale, almeno fino a diversi anni fa; per contrastare la crescente evasione fiscale, il Governo decise comunque di addebitare il pagamento del canone in bolletta, o meglio nella bolletta dell’energia elettrica, suddividendolo in comode rate fisse mensili, in totale 9 rate da 10 euro l’una, quindi per un totale di 90 euro.

Canone Rai, tassa gratis nel 2023 per questi fortunati utenti

Il canone Rai sarà completamente gratis nel 2023 per alcuni fortunati utenti, che al giorno d’oggi si ritrovano a non possedere un televisore, infatti ricordiamo che non dovranno versarlo coloro che dichiarano, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, di non essere in possesso di un apparecchio televisivo.

In alternativa, sono da considerarsi inclusi tutti coloro che sono in possesso di un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro, ed allo stesso tempo hanno compiuto più di 75anni. Anche in questo caso si ha diritto alla totale esenzione dal pagamento, ma sarà sempre necessario presentare la domanda, tramite l’apposito modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate.