WhatsApp, trucchi e funzionalità nascoste per diventare un vero ESPERTO

Ci sono delle funzioni di WhatsApp che in molti ancora non usano, come le Community ad esempio. Stanno però per arrivare anche altri aggiornamenti interessanti come quelli che consentiranno di ricevere newsletter.

Non tutti inoltre sanno che ci sono funzioni disponibili all’esterno di WhatsApp, le quali sono gratis. Ovviamente bisogna affidarsi ad app in formato APK.

WhatsApp, non solo aggiornamenti nuovi: ci sono delle funzioni che in molti non usano o che non conoscono

Dopo aver visto alcuni nuovi aggiornamenti che sono arrivati o che arriveranno a far parte di WhatsApp, ecco che ci sono alcune considerazioni da fare.

Vista la grande differenza con Telegram in merito alle funzionalità che volgono ovviamente a favore dell’app colorata di azzurro, gli utenti hanno in alcuni casi creato soluzioni alternative sul web. Esistono infatti delle feature per WhatsApp che possono essere usate solo se vengono scaricate delle app di terze parti. Da precisare che si tratta di soluzioni gratuite al 100%, quindi non c’è alcun tipo di pagamento da corrispondere.

La prima funzione che in molti dovrebbero conoscere, che è possibile grazie all’app nominata Whats Tracker, consente di spiare. Bisogna ovviamente dimenticare di poter entrare in possesso delle chat altrui, ma si tratta di qualcosa di estremamente interessante. Potrete infatti conoscere gli orari precisi di entrata e uscita da WhatsApp. Il tutto con una notifica istantanea. Alla fine della giornata ci sarà inoltre anche un report ben dettagliato con gli orari.

Unseen, altra applicazione di terze parti, consente di avere un’altra possibilità: essere invisibili. Potrete infatti leggere i messaggi in arrivo al di fuori di WhatsApp, restando quindi allo stesso tempo aggiornati ma senza entrare e registrare il vostro ultimo accesso.

Infine ecco anche WAMR, app perfetta per avere a disposizione la possibilità di recuperare i messaggi che cancellano prima che voi li leggiate.