Whatsapp, stanno per arrivare le chat segrete

WhatsApp, un’app fondamentale nella nostra società, ci consente di mantenere i contatti senza costi aggiuntivi e di conservare foto, video e messaggi scambiati nel tempo. Tali dati potrebbero richiedere una protezione da occhi indiscreti. Attualmente è possibile bloccare l’app con l’impronta digitale, ma presto saranno disponibili funzionalità ancora più avanzate, come le chat segrete con protezione biometrica.

Whatsapp: di cosa si tratta?

Le chat segrete di WhatsApp, come suggerisce il nome, saranno chat nascoste dalla lista delle conversazioni normali. Questa funzione è stata rivelata nell’app beta di WhatsApp per Android 2.23.8.2, con il nome “Chat lock“. La descrizione di una chat inserita in questa nuova sezione dell’app recita: “Mantieni questa chat bloccata e segreta. Usa la tua impronta digitale per aprire questa chat e leggere le notifiche sul telefono. Per ulteriore privacy, le chat bloccate saranno tenute separate dalle altre chat”.

Le chat segrete saranno quindi spostate in una sezione dell’app nascosta agli occhi dei curiosi e richiederanno lo sblocco del telefono tramite impronta (o altro metodo biometrico scelto dall’utente) per essere visualizzate. Per accedervi, saranno necessari almeno due sblocchi con l’impronta, o addirittura tre se si decide di attivare il blocco totale dell’app, già disponibile oggi.

La funzione “Chat lock” è stata trovata in un’app beta, quindi non è ancora disponibile per il pubblico. Tuttavia, è già possibile bloccare WhatsApp con l’impronta digitale, attivando l’opzione tramite il menu principale dell’app e andando su Impostazioni > Privacy > Blocco con impronta digitale. La differenza tra questa opzione e quella nella beta è che il blocco con impronta digitale si applica all’intera app e non a chat specifiche. Ciò significa che il telefono deve essere sbloccato ogni volta che si apre WhatsApp. Una volta sbloccato, tutte le chat sono visibili e non c’è distinzione tra chat segrete e chat normali. È possibile “nascondere” una chat archiviandola, ma è evidente che questa soluzione è meno pratica e raffinata.