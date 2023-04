Whatsapp, se hai cancellato dei messaggi per sbaglio puoi recuperarli

WhatsApp, l’app di messaggistica che ci permette di rimanere in contatto con amici, familiari, partner e colleghi, nasconde delle scorciatoie piuttosto interessanti. Prima tra queste è la possibilità di recuperare i messaggi cancellati per sbaglio. A volte infatti potremmo eliminare un messaggio per errore o intenzionalmente e poi volerlo recuperare. In questa guida, vediamo come recuperarli sia con che senza backup.

Whatsapp: messaggi WhatsApp cancellati su Android

È possibile recuperare le chat di WhatsApp in poco tempo. Anche se l’app non offre uno strumento integrato per il recupero dei messaggi, ci sono diversi modi per farlo. Tuttavia, i metodi variano a seconda del dispositivo in uso.

Disinstalla WhatsApp. Scarica e installa nuovamente WhatsApp dal Google Play Store. Inserisci i tuoi dati e, durante la configurazione, ti verrà chiesto di ripristinare le chat da Google Drive. Tocca “Ripristina” e segui le istruzioni sullo schermo. I messaggi e i media recuperati saranno nella cronologia delle chat.

Recupero messaggi cancellati su iPhone

Disinstalla WhatsApp. Scarica e installa nuovamente WhatsApp dall’App Store. Segui le istruzioni sullo schermo per recuperare i messaggi eliminati dall’iCloud. Assicurati di avere spazio di archiviazione sufficiente sul tuo iPhone prima di iniziare il processo.

Ripristino messaggi molto vecchi

Se hai effettuato un backup, avrai maggiori possibilità di recuperare i messaggi eliminati. Puoi ripristinare la cronologia chat tramite Google Drive su Android e iCloud su iOS. Oppure puoi ripristinare il database di WhatsApp. Come? Rinomina il file “msgstore.db.crypt12” in “msgstore backup.db.crypt12”. Rinomina l’ultimo file di backup in “msgstore.db.crypt12”. Elimina il backup di WhatsApp da Google Drive, disinstalla e reinstalla l’app. Durante l’installazione, ti verrà chiesto di ripristinare il backup locale.