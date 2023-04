L’attivismo degli sviluppatori di WhatsApp non rappresenta certamente una novità, né per gli iscritti alla piattaforma di messaggistica istantanea né per gli addetti ai lavori. Nel corso delle prossime settimane, la chat andrà ad aggiungere ulteriori funzioni al suo già ricco contenitori: uno strumento certamente interessante sarà quello dei messaggi che scompaiono.

WhatsApp cambia le norme per la privacy con i messaggi fantasma

In linea alle anticipazioni dei leaker di WABetaInfo, WhatsApp a breve andrà a sperimentare i cosiddetti “messaggio a tempo”, ossia messaggi che avranno una durata di tempo limitata nella cronologia delle conversazioni e che saranno destinati a scomparire dalla visione dei destinatari. I messaggi a tempo, o messaggi fantasma potranno essere utilizzati tanto per l’invio di testi, quanto per l’invio di materiale multimediale.

Questo aggiornamento, la cui ispirazione si ricollega agli strumenti di Instagram Direct, vuole garantire al pubblico ulteriori garanzia per quanto concerne la riservatezza dei messaggi e dei contenuti condivisi attraverso la chat.

Sempre in questa direzione, a breve gli utenti di WhatsApp potrebbero anche beneficiare di un ulteriore upgrade, atteso da molti. Gli sviluppatori della chat hanno messo in cantiere un tool che impedirebbe lo screenshot alle conversazioni, con la mancata possibilità da parte degli utenti di condividere messaggi di terzi attraverso lo scambio di foto.

I leaker già hanno dato notizie circa la sperimentazione in fase beta di queste novità. In base a quelli che saranno i tempi per il roll out, WhatsApp rilascerà aggiornamenti a riguardo sia per gli iPhone che per i device Android.