Whatsapp, ci sono dei segreti nascosti nell'app che ti cambieranno la vita

Ognuno di noi utilizza Whatsapp solo in parte, senza mai esplorare a fondo tutte le sue numerose e preziose funzionalità. L’app di messaggistica istantanea ha conquistato il mondo grazie alla sua natura intuitiva, semplicità d’uso e rapidità nelle decisioni che dobbiamo prendere durante l’utilizzo. Di fatto, ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo, soprattutto per chi in passato doveva sollevare la cornetta per parlare con gli altri. Ecco quindi alcuni trucchi sorprendenti che pochi conoscono e che potrebbero davvero cambiare il nostro modo di usare l’app. Spesso, infatti, tendiamo a sottovalutare le potenzialità offerte dallo smartphone.

Whatsapp: le funzioni che forse non conoscevi

Oggi la tecnologia ci consente di sfruttare un’ampia gamma di funzionalità che possono migliorare la nostra giornata e anche aiutarci a fare progressi nella vita personale. Ma approfondiamo.

Oggi vogliamo mostrarvi alcuni segreti davvero interessanti. Per ritrovare una conversazione avvenuta in una data specifica, basta toccare il nome del contatto, premere il pulsante di ricerca e selezionare l’icona in basso a destra per visualizzare un calendario. Se si tiene premuta l’icona di WhatsApp, si aprono utili scorciatoie per cercare foto, video, link, audio e altro ancora.

Se si cerca il proprio nome nella barra di ricerca, è possibile inviare messaggi a se stessi e, no, non è un gioco, ma uno spazio utile da utilizzare come promemoria. In alto a destra, c’è un pulsante per visualizzare l’elenco dei messaggi a cui non si è ancora risposto. Inoltre, WhatsApp offre anche la possibilità di tradurre direttamente dalla chat il messaggio che si sta scrivendo. Quante volte ci siamo trovati a comunicare con persone che parlano un’altra lingua e abbiamo dovuto copiare e incollare intere conversazioni su Google Translate? Molte, e invece, nella barra del messaggio, troveremo facilmente l’opzione per una traduzione istantanea.