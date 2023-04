Gli utenti spesso sono attratti da prezzi vantaggiosi sulle assicurazioni, in quanto obbligatorie e purtroppo ogni anno più costose, disponibili esclusivamente online. Periodicamente compaiono nuovi portali che promettono un risparmio importante, ma c’è da fidarsi?.

La maggior parte degli imbrogli coinvolge la rete, basti pensare che in un mese solo in Italia si sono registrate 77’261 truffe per comprendere sino in fondo la portata del problema, con oltre 18000 utenti colpiti da un furto di dati sensibili, anche solo inerenti alla credenziali con le quali accedere alla banca online o alla carta di credito.

Truffe assicurazioni, come fare per evitarle

Sempre più spesso, ad aggiungersi a tutto quanto raccontato nel paragrafo precedente, si registrano vere e proprie truffe online legate al mondo delle assicurazioni, spesso mirate su polizze per auto e moto vendute a prezzi veramente stracciatissimi.

Se navigando in rete vi incrociate con un portale che regala quasi polizze auto, prima di effettuare qualsiasi tipo di pagamento o altro, andate sul sito dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, comunemente conosciuto come I.V.A.S.S. Sul suddetto potete visualizzare nel dettaglio la lista delle compagnie assicurative correttamente registrate sul territorio italiano, con un elenco altrettanto dettagliato in cui vengono mostrati gli avvisi di contraffazione.

Nel caso in cui l’agenzia di riferimento fosse correttamente registrata, diffidate sempre da polizze pagate tramite ricariche di carte ricaricabili, e puntate sempre al pagamento con bonifico bancario, sempre tracciabile e decisamente più sicuro.