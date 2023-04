Smartphone speciali, il passato spesso ritorna e ti regala cifre da capogiro

Il mondo degli smartphone speciali e dei cellulari non smette di sorprendere, e le principali aziende di telefonia si impegnano costantemente per introdurre funzionalità innovative e futuristiche nei loro dispositivi. Tuttavia, non si aspettavano che le nuove generazioni iniziassero a rivalutare i telefoni del passato!

Smartphone speciali: la Generazione Z e il rapporto con il passato

L’affetto per gli oggetti d’epoca è sempre stato una caratteristica anche delle generazioni più giovani. Talvolta, infatti, i ragazzi nati dopo il 2000 mostrano ancora interesse per oggetti degli anni ’70 e ’80, tra cui prodotti di intrattenimento come canzoni, film e videogiochi. Per la precisione, questo fenomeno culturale sta raggiungendo l’apice tra la cosiddetta Generazione Z (nati dopo il 1997), che ha iniziato a rivalutare vecchi cellulari. Complice anche TikTok, la piattaforma preferita dai più giovani e la più scaricata in tutto il mondo.

La nuova moda riguarda i cosiddetti “flip phone“, telefoni con sistema di chiusura a conchiglia già diffusi nei primi anni 2000. Motorola, ad esempio, è stata una delle prime aziende a progettare questi dispositivi e rimane tra le più celebri produttrici di cellulari anni ’90. Il motivo per cui tanti giovani apprezzano questi telefoni vintage è la possibilità di staccarsi dal mondo di internet e dei social senza perdere la possibilità di chiamare e messaggiare tramite SMS. Pensate, c’è anche chi utilizza addirittura due telefoni: uno per i social e l’altro per chiamate e messaggi.

Se hai uno degli smartphone speciali che vi elencheremo qui di seguito, potresti guadagnare una fortuna per due motivi: il primo è che potresti creare contenuti virali sui social mostrando il funzionamento del telefono, e il secondo è che potresti venderlo facilmente, dato che è molto richiesto. Pronti? I dispositivi rari che possono raggiungere un valore di 1000 euro sono il Motorola Razr V3, soprattutto nella sua versione rosa. Questo telefono, lanciato nel 2004, è ancora oggi uno dei cellulari più venduti di sempre con oltre 130 milioni di esemplari. Al momento del lancio, era il telefono più sottile sul mercato. Ebbene, potresti averlo in casa e sai quanto vale? Oltre 300€!

Un altro “flip phone” rinomato è il Sony Ericsson T10, noto per la sua potente batteria. Questo telefono può valere tra i 250 e i 300€, cifre impressionanti! Concludiamo con un cellulare che può valere oltre 1000€: sì, stiamo parlando del Samsung A300 Retro, un telefono che vale esattamente 1274€!