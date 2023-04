Smartphone pulito e libero da BATTERI e sporco, ecco i trucchi utili

Probabilmente la pandemia che il mondo ha attraversato e della quale purtroppo ci sono ancora tracce evidenti in giro, ha insegnato qualcosa di più sul fronte dell’igiene e della pulizia. Le mani non sono l’unica parte del corpo o meglio l’unico aspetto di cui tenere conto sotto questo punto di vista, siccome anche quello che viene toccato ogni giorno può essere portatore di batteri e sporcizia.

Il pensiero di tutti va automaticamente al proprio smartphone, così come al tablet al computer che magari si maneggiano ogni giorno per lavoro o per puro passatempo. Ci sono delle indicazioni da seguire per tenere puliti i propri dispositivi mobili, in modo tale da scongiurare la trasmissione di qualsiasi tipo di batterio e soprattutto per una corretta igiene personale.

Ci sono alcuni consigli per tenere puliti smartphone e dispositivi mobili, ecco quelli principali in assoluto

Per la pulizia di uno smartphone o di un tablet, consigliamo un panno in microfibra inumidito leggermente anche con semplice acqua calda e sapone. Esistono poi dei concentrati utili proprio per pulire gli schermi, i quali possono essere trovati sul web a prezzi anche abbastanza modici.

Per quanto riguarda il computer, si tratta uno dei dispositivi più difficili da pulire. Consigliamo infatti aria compressa per quanto riguarda la tastiera e un panno morbido. Vi consigliamo di riempire un recipiente d’acqua e aggiungere un po’ di sapone per piatti.

Per quanto riguarda lo schermo consigliamo un detergente specifico onde evitare problematiche che potrebbero sorgere in un secondo momento. Fate molta attenzione visto che potresti rovinare il rivestimento antiriflesso presente su diversi dispositivi.