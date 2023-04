Smartphone e novità del futuro, le migliori innovazioni IN ARRIVO

L’ultimo anno ci ha lasciato con novità che di certo non hanno entusiasmato per quanto riguarda il fronte smartphone. Questo mondo infatti sembra essere ormai in una fase di stallo ormai da tempo, oltre al mercato che mostra un andamento negativo come mai negli ultimi 10 anni. L’inflazione di certo a influito, così come il costo della vita che è aumentato nettamente e impedisce a tutti anche solo di pensare di acquistare un nuovo smartphone tra i vari top di gamma.

Il 2023 quindi si dimostrerà un anno complicato, sia per le aziende che dovranno vendere, sia per coloro che avranno bisogno di acquistare un nuovo dispositivo mobile. Dovrebbero però esserci delle innovazioni che andranno a portare gli standard tecnologici un passo in avanti rispetto al solito.

Smartphone novità per il futuro, a quanto pare le innovazioni sono pronte finalmente per essere sdoganate

Sembra che potrebbe essere finalmente questa la volta degli smartphone cosiddetti rollable. I dispositivi da arrotolare potrebbero crescere da un momento all’altro, soprattutto viste le ultime novità mostrate in fiera al MWC 2023 di Barcellona.

Saranno sempre di più poi smartphone a mostrare una fotocamera sotto lo schermo, così come saranno diversi i dispositivi a mostrare delle tecnologie innovative per quanto riguarda apertura e zoom variabili. Potrebbe poi influire positivamente anche la presenza della nuova intelligenza artificiale che tutti ormai conoscono: parliamo di ChatGPT. E se qualche produttore di smartphone pensasse di integrarla nei propri dispositivi in maniera gratuita? Ovviamente nelle prossime settimane scopriremo sempre più novità e anticipazioni in merito alle situazioni sopra descritte.