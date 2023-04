Non si fermano mai i rumor attorno agli smartphone del colosso sud coreano Samsung, soprattutto per quelli che ancora non sono stati lanciati dal produttore sudcoreano.

Oggi torniamo a parlare di Galaxy S23 FE, il modello protagonista di rumor a dir poco contrastanti negli ultimi mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 FE: gli ultimi rumor

Fino ad ora infatti le abbiamo sentite tutte a proposito di Galaxy S23 FE, con voci contrastanti che prima indicavano il suo lancio a breve e poi la sua archiviazione definitiva. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli online particolarmente incoraggianti per chi lo sta aspettando. Secondo quanto trapelato online infatti, Galaxy S23 FE potrebbe arrivare davvero sul mercato, ma non presto quanto potreste sperare. Si parla infatti di un lancio per il quarto trimestre dell’anno, ovvero tra ottobre e dicembre 2023.

Ma la notizia più clamorosa riguarda il processore: sembra infatti che Galaxy S23 FE possa arrivare sul mercato con un processore Exynos. Sì, avete capito bene: Samsung ribalterebbe quanto visto a Galaxy S21 FE, portando un processore Exynos sulla Fan Edition mentre la serie Galaxy S è equipaggiata con processore Qualcomm. Sarebbe un processore Exynos 2200 quello di Galaxy S23 FE.

Per il resto, il nuovo Galaxy S23 FE dovrebbe proporre un comparto fotografico posteriore aggiornato rispetto alle generazioni precedenti, sfoggiando il sensore principale da 50 megapixel che troviamo anche su Galaxy S23. Dal punto di vista delle memorie, ci si aspetta uno storage interno da 128 e 256 GB mentre per la RAM si parla di 6 e 8 GB. Al momento si parla di un lancio per fine anno nel mercato USA.