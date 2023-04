Da oltre 15 giorni ci sono alcuni consumatori dell’operatore virtuale Rabona Mobile che non riescono più a inviare SMS sulla propria linea telefonica.

Con l’era dell’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea, molti clienti di questo operatori non se ne sono ancora accorti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile: SMS ancora fuori uso

I clienti dell’operatore virtuale Rabona Mobile, attivo su rete Vodafone Italia, stanno segnalando un disservizio che non permette loro di inviare SMS dalla propria SIM. L’operatore Rabona, MVNO di tipo ESP, utilizza anche il secondo brand Sì, Pronto!?!, le cui SIM, pur avendo una grafica e un logo differenti, sono sempre quelle di Rabona Mobile, in quanto il contratto viene sottoscritto direttamente con il brand principale.

Da parte di Rabona Mobile non è arrivata, fino adesso, ai suoi clienti nessuna comunicazione ufficiale del disservizio in corso, che potrebbe trattarsi di un problema tecnico o di un problema economico. Il Servizio Clienti dell’operatore non riesce a dare una risposta ufficiale ai suoi clienti in merito la risoluzione del problema.

Non possiamo fare altro che attendere ancora un po’ di giorni, nonostante ne siano passati ormai già 19 dal primo giorno che gli SMS hanno iniziato ad essere fuori uso.