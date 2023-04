PlayStation ha annunciato la prossima lista di giochi gratuiti per gli abbonati PS Plus. La lineup PS Plus di aprile includerà Sackboy: A Big Adventure, Meet Your Maker e Tails of Iron. Uno dei giochi, Meet Your Maker, è stato già rivelato ufficialmente come omaggio per il giorno del lancio all’inizio di questo mese. Tutti e tre i giochi potranno essere richiesti a partire dal 4 aprile.

Sackboy: A Big Adventure è quello più importante. Uno spin-off della serie Little Big Planet, è stato lanciato insieme a PS5 nel 2020, sebbene sia stato rilasciato anche per PS4.

Indipendentemente dalla piattaforma PlayStation su cui giochi, dovresti assolutamente giocare a questo gioco. È essenzialmente la versione di Little Big Planet di Super Mario 3D World. Grandi meccaniche platform, level design eccezionale e un’incredibile colonna sonora rendono il gioco un’avventura entusiasmante.

Ecco gli altri giochi gratuiti

Diversa la storia invece per Tails of Iron di Odd Bug Studio. Questo gioco di ruolo a scorrimento laterale ha una grafica che ricorda un libro di fiabe. Dovrai andare avanti a furia di combattimenti corpo a corpo che metteranno alla prova la tua forza d’animo. Giochi nei panni di un topo di nome Redgi che guida la carica per salvare il regno dalle rane malvagie.

Mentre Meet Your Maker è un nuovissimo gioco multiplayer online che verrà lanciato per console e PC il 4 aprile. Tuttavia, gli abbonati a PlayStation Plus non dovranno spendere un centesimo per iniziare a giocare. Dovrai costruire e saccheggiare fortezze labirintiche piene di pericolose trappole e guardie. Puoi costruire il tuo avamposto e poi invitare i tuoi amici a cercare di arrivare alla fine del tuo labirinto. Puoi costruire e razziare gli avamposti da solo o insieme a un amico.

Se non l’hai già fatto, assicurati di iscriverti a PS Plus prima del 4 aprile. Anche la scaletta di questo mese è stata piuttosto impressionante grazie a giochi come Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein.