Avete sempre desiderato di assistere a una finale della UEFA Champions League, magari per tifare la vostra squadra del cuore? Allora dovreste dare un’occhiata alla proposta di OPPO.

La proposta infatti consente a quattro fortunati di vincere due biglietti per la partita più importante dell’anno, che in questa stagione si terrà a Istanbul il 10 giugno 2023. Vediamo come provare ad aggiudicarseli.

Oppo regala i biglietti della finale di Champions

OPPO è Official Global Partner della UEFA Champions League, e per celebrare la partnership lancia oggi un concorso che consente a quattro fortunati di vincere due biglietti per la partita di Istanbul. Per partecipare all’estrazione dovete acquistare su OPPO Store un OPPO Find N2 Flip o uno smartphone della serie OPPO Find X5 o Reno8 tra il 3 e il 30 aprile 2023.

Più precisamente, oltre al pieghevole, fanno parte del concorso i modelli Find X5, Find X5 Pro, Find X5 Lite, Reno8 5G e Reno8 Pro 5G. Sono invece esclusi Reno8 T e Reno8 Lite 5G. L’estrazione si terrà entro il 15 maggio 2023. OPPO Find N2 Flip è uno smartphone pieghevole con design a conchiglia e doppio schermo con fotocamera principale da 50 MP co-sviluppata in collaborazione con Hasselblad, ma se non siete amanti di questo genere di dispositivi potete sempre optare per uno dei prodotti più “tradizionali”

Uno tra questi è sicuramente la gamma OPPO Find X5 e OPPO Reno8, che puntano molto sul comparto fotografico e sul design. Se siete interessati potete dare uno sguardo alle proposte disponibili sull’OPPO Store. Intanto vi auguriamo buona fortuna per l’estrazione dei biglietti per la finale!.