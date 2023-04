MediaWorld è assolutamente folle, le nuove offerte al 50% di sconto sono pronte per far sognare ogni singolo consumatore, arrivano tantissimi sconti speciali con i prezzi più bassi del momento, sono disponibili le migliori occasioni dai prezzi mai visti prima d’ora in Italia.

Tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono godere dei migliori sconti del momento, non devono fare altro che decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure decidere di collegarsi al sito ufficiale, sul quale è possibile trovare nel dettaglio gli stessi prezzi, ed anche la spedizione a domicilio (non sempre gratuita).

MediaWorld, nuovi sconti per tutti, ma per poco tempo

Il meglio della tecnologia è in forte sconto da MediaWorld, all’interno del volantino, già in prima pagina del resto, troviamo la possibilità di acquistare la bellissima Sony PS5, disponibile finalmente all’acquisto a soli 569 euro, un prezzo incredibile e con una buona disponibilità per tutti i consumatori che la vorranno acquistare.

Volendo invece acquistare uno smartphone, noi tutti possiamo pensare di mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile finalmente all’acquisto alla modica cifra di 1299 euro, riducendo poi la spesa sino a raggiungere Galaxy A54 a 499 euro, Galaxy A34 a 399 euro, oppure anche Galaxy A14 a 199 euro, restando nel mezzo con il Galaxy A23, il cui prezzo è di 249 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso brand differenti, ecco arrivare i vari Xiaomi 12 a 249 euro, Honor X6 a 149 euro, Honor Magic 5 Lite a 339 euro, Redmi 10C a 159 euro, ma anche uno Redmi Note 11S a 209 euro.