Quest’anno su Disney Plus vedremo il debutto di una delle serie più attese dell’anno, stiamo parlando ovviamente di Marvel Secret Invasion, il famoso contenuto che come sappiamo vedrà come protagonista principale Nick Fury, l’ex capo dello SHIELD si troverà ad affrontare una situazione di gravità mondiale.

La star dunque del nuovo contenuto sarà l’inossidabile, rodato e a tratti consumato uomo che da sempre si cela nell’ombra e mantiene un alone di mistero intorno alle proprie intenzioni, ed effettivamente se ci pensate, Fury è rimasto nascosto dai fatti di Spider-Man Far From Home, ebbene ora è pronto a tornare in scena per preparare e condurre una guerra che solo un leader vero può affrontare.

Il trailer ufficiale

Partiamo dicendo che il trailer mostra alcune sequenze già viste integrandone delle altre, il tutto inizierà con Nick Fury che tornerà sulla Terra dopo un lungo periodo di assenza durante il quale gli Avengers si prodigavano per risolvere i problemi causati dallo Snap di Thanos, assenza che non è passata inosservata, qualcosa lo obbligherà a tornare.

L’elemento che lascia il maggior senso di sorpresa sarà il rifiuto di Nick Fury di contattare gli Avengers per chiedere loro aiuto su una problematica legata agli Skrull, i quali sembrerebbero costituire la nuova minaccia che incombe sul Pianeta, la trama sembra essere coinvolgente e mostrare quelle giuste atmosfere che mescolano drammaticità e spettacolarità che effettivamente erano mancate ultimamente ai contenuti Marvel, dettaglio che negli ultimi anni aveva provocato non poco malcontento nella community, la data è segnata, il 21 Giugno preparatevi per Secret Invasion.