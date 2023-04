La nuova offerta di TIM ha un prezzo diverso a seconda dell’operatore da cui proveniamo. Se sei interessato ad effettuare il passaggio, una volta selezionato l’operatore di partenza potrai capire se stai risparmiando o meno.

E se scegli il servizio di ricarica automatica che collega direttamente il rinnovo della tariffa al conto corrente, avrai la possibilità di ottenere l’opzione allo stesso costo ma con più GB per internet. Potrai quindi scegliere tra minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB oppure minuti illimitati, SMS illimitati e 150 GB di dati.

Garantita la connessione 5G per i dispositivi compatibili. Inoltre, qualunque sia la tariffa che scegli, i GB diventeranno illimitati nel caso tu sia già cliente con una tariffa fissa a casa.

Non solo promo

Anche le offerte per la rete domestica sono abbastanza convenienti, anche se la qualità rimane un punto fermo della società. La rete di Tim infatti può garantire una velocità massima di 10 GB al secondo, anche se solo in alcune aree “speciali” al momento e non in tutte le città.

Tim ci tiene anche alla società del futuro, infatti, come si evince da un nuovo rapporto presentato recentemente a Roma, le smart city basate su 5G, IoT e Intelligenza Artificiale contribuiranno a una riduzione complessiva di circa 6,5 miliardi di euro dei costi del traffico cittadino e di oltre 400 milioni di euro dei costi dell’inquinamento urbano in Italia tra 2023 e 2027. Le nuove tecnologie consentiranno inoltre una riduzione annua delle emissioni di CO2 di circa 650000 tonnellate.

Un obiettivo che sarà possibile solo grazie alla vasta infrastruttura di TIM.