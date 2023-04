OpenAI è un’organizzazione no profit fondata nel 2015 da Elon Musk con lo scopo di effettuare delle ricerche basate sull’intelligenza artificiale al fine di creare un IA amichevole che possa collaborare con gli esseri umani.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale è un argomento molto discusso negli ultimi tempi che vede scontrarsi numerosi sostenitori con altrettanti oppositori. Si dovrebbe trattare di uno strumento di sostegno per gli esseri umani ma molti temono che possa diventare in realtà nocivo per l’umanità.

Nonostante i numerosi dibattiti, la tecnologia continua ad avanzare inarrestabile e ciò coinvolge anche l’intelligenza artificiale. Chi negli ultimi tempi non ha sentito parlare almeno una volta di ChatGPT?

ChatGPT è un modello di linguaggio creato da OpenAI per aiutare gli esseri umani ad interagire con le macchine. GPT sta proprio per Generative Pretrained Transformer ed è in grado di fornire delle risposte dettagliate a qualsiasi interrogativo gli venga posto, utilizzando un linguaggio umano.

ChatGPT ha già subito dei molteplici aggiornamenti, l’ultimo dei quali veramente recente e ha segnato il passaggio a GPT-4.

OpenAI, in arrivo l’aggiornamento a GPT-5

Gli aggiornamenti però non si fermano qui e OpenAI è già all’opera per far uscire la quinta versione del chatbot, GPT-5. La nuova rielaborazione del chatbot dovrebbe portare delle migliorie rispetto alla versione precedente come risposte più veloci e complesse.

Secondo gli esperti GPT-5 potrebbe raggiungere una classificazione AGI, ossia il livello in cui l’intelligenza artificiale potrebbe essere indistinguibile da un essere umano per quanto riguarda l’interpretazione e l’elaborazione dei contenuti.

Le preoccupazioni sul possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale continuano.