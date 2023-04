Fastweb Mobile, l'operatore stravolge completamente le vecchie promo

Fastweb Mobile, l’operatore telefonico, ha apportato alcune modifiche alle sue offerte a partire dal 1° Aprile 2023. L’offerta Fastweb Mobile Promo Christmas, che prevedeva 150 Giga di traffico dati al prezzo di 7,95 euro al mese, non è più disponibile, ma è stata sostituita da una nuova versione che include 100 Giga di traffico dati, sempre al prezzo di 7,95 euro al mese. Inoltre, è stata lanciata una nuova offerta denominata Fastweb Mobile Full, che prevede 200 Giga di traffico dati al prezzo di 8,95 euro al mese. L’offerta Fastweb Mobile Maxi rimane invariata con 300 Giga di traffico dati al prezzo di 11,95 euro al mese.

Fastweb Mobile: cosa comprendono le novità?

Tutte e tre le offerte includono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola dell’operatore per le professioni digitali.

Inoltre, Fastweb consente l’utilizzo della rete 5G senza costi aggiuntivi per tutte e tre le offerte, con la possibilità di raggiungere una velocità massima di navigazione pari a 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload. La copertura del 5G è verificabile sulla mappa interattiva presente sul sito ufficiale dell’operatore.

Fastweb consente anche l’utilizzo della voce incluso per le chiamate internazionali verso i numeri di rete fissa di molti Paesi, mentre gli SMS internazionali hanno un costo di 7 centesimi di euro ciascuno verso i paesi UE e 20 centesimi di euro ciascuno verso i paesi extra UE. Si possono attivare opzioni aggiuntive per la navigazione dopo aver consumato tutti i Giga di traffico dati inclusi.