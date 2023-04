Nuove offerte al 70% di sconto su Expert, arrivano le nuove promozioni che permettono ai consumatori di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo riuscire a spendere il minimo indispensabile su ogni singolo acquisto effettuato, in questo modo ognuno può godere delle medesime riduzioni di prezzo.

Tutti questi sconti sono da considerarsi disponibili in egual misura sul sito ufficiale e nei negozi fisici sul territorio, in questo modo i consumatori possono accedere ai prezzi più bassi, anche se potrebbe essere strettamente necessario pagare un piccolo sovrapprezzo per ricevere la merce presso il proprio domicilio.

Expert, oggi le offerte sono davvero super

Gli espertissimi del risparmio sono pronti per fare la differenza in Italia, con un volantino molto interessante attivato per tutti fino al 12 aprile 2023, con disponibilità, come anticipato del resto, globale sull’intero territorio nazionale.

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi e coinvolgono alcuni dei migliori modelli in circolazione, come il recente Redmi Note 12, in vendita a soli 249 euro, restando poi entro la stessa identica fascia di prezzo, le alternative dobbiamo ammettere essere pronte a sprecarsi: Galaxy A34 a 399 euro, oppo Reno8 a 499 euro, TCL 30Se a 149 euro, Realme c31 a 129 euro, Realme 9i a 159 euro, Oppo A17 a 179 euro, Honor X8a a 229 euro, Oppo A96 a 259 euro o anche il nuovissimo Galaxy A54, oggi disponibile all’acquisto alla modica cifra di 499 euro. Tutti questi prodotti sono commercializzati allo stesso identico prezzo con garanzia di 24 mesi e variante no brand.