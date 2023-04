Euronics fa felici tutti i consumatori che volevano spendere poco sull’acquisto della nuova tecnologia, i prezzi del volantino sono indubbiamente tra i più bassi del momento, con anche la possibilità di accedere ai prodotti più in voga del momento.

Il risparmio è di casa da euronics, grazie ad un volantino veramente molto speciale, arricchito da prezzi quasi unici nel loro genere, applicati sia sulla tecnologia che sui beni di prima necessità, tutti questi sconti sono da ritenersi attivi solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale dell’azienda.

Euronics, occasioni da non credere nel volantino

Fino al 6 aprile da Euronics, su tutto il territorio nazionale almeno, è stato lanciato un volantino molto speciale che spinge sul risparmio per ogni singolo utente, il quale si ritrova con l’incredibile possibilità di risparmiare sulla tecnologia, anche riguardo categorie merceologiche spesso trascurate. La campagna promozionale corrente, data la natura di Speciale Piccoli elettrodomestici e aspira/stira, focalizza la propria attenzione proprio dispositivi dalla buona qualità generale, e dal giusto risparmio.

Gli utenti possono ad esempio pensare di acquistare un buonissimo Dyson V8 Absolute, disponibile all’acquisto a soli 299 euro, come anche il più recente robot aspirapolvere di iRobot, il Roomba i7, disponibile all’acquisto a soli 459 euro. Non mancano anche numerose occasioni legate ad esempio al ferro da stiro, come il ferro con generatore di vapore di Philips, acquistabile a 129 euro, passando anche per la vaporella di Polti, acquistabile a soli 179 euro.