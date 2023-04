La nota azienda DAZN può contare al momento un gran numero di utenti. A quanto pare, però, questo non basta. L’azienda ha infatti deciso di invitare alcuni ex clienti a tornare con una super promozione. I fortunati potranno infatti riattivare l’abbonamento a DAZN Standard ad un prezzo scontato del 50%. Questa promozione sarà valida per tre mesi.

DAZN Standard, per gli ex clienti l’abbonamento è ora scontato del 50%

Per alcuni fortunati ex clienti di DAZN è arrivata un’occasione davvero imperdibile. Come già accennato in apertura, infatti, la nota azienda di contenuti streaming ha deciso di proporre a questi utenti l’abbonamento alla piattaforma ad un prezzo scontato. In particolare, gli ex clienti potranno ritornare attivando l’abbonamento a DAZN Standard alla metà del prezzo.

Nello specifico, gli utenti pagheranno questo abbonamento praticamente a metà prezzo, con uno sconto del 50%, quindi ad un prezzo finale di 19,99 euro. Questo prezzo promozionale sarà valido per i primi tre mesi. Potranno usufruire di questa promozione tutti gli ex clienti di DAZN che riattiveranno il proprio account. Per farlo, però, sarà necessario utilizzare esclusivamente la sezione dedicata presente sul sito ufficiale dell’azienda. Non sarà infatti possibile attivare questa promo dall’app ufficiale.

Si tratta di un’occasione davvero interessante per tutti coloro che avevano intenzione di tornare con DAZN. La promozione sarà valida però soltanto per un breve periodo di tempo, ovvero fino al prossimo 2 aprile 2023. Ricordiamo che, solitamente, il prezzo dell’abbonamento a DAZN Standard per i nuovi clienti è di 39,99 euro al mese. Selezionando l’abbonamento annuale, invece, il prezzo è di 29,99 euro al mese.