L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente lanciato, per tutti i nuovi clienti, l’offerta denominata Evo Voce&SMS Basic a 3,50 euro al mese.

Vi ricordo, prima di continuare, che con l’operatore virtuale Full MVNO CoopVoce, i clienti possono usufruire della rete TIM 4G con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, come viene riportato nei documenti di trasparenza tariffaria. Scopriamo ora cosa comprende l’offerta.

CoopVoce rilancia l’offerta Evo Voce&SMS

A differenza di Evo Voce&SMS, disponibile fino al 30 Giugno 2023, le offerte Evo Voce&SMS Basic e Evo Voce&SMS + 5 Giga risultavano disponibili fino al 31 Marzo 2023. Per quanto riguarda Evo Voce&SMS standard, rivolta soprattutto a quei clienti a cui non interessa navigare in internet, in questo caso sono inclusi ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 MB di traffico dati 4G al costo di 4,90 euro al mese.

Se il cliente consuma tutto il traffico dati disponibile, con questa offerta è possibile continuare a navigare a una velocità ridotta pari a 32 Kbps. Sia online che nei punti vendita Coop, oltre a Evo Voce&SMS sono disponibili anche Evo 30 e Evo 150, anch’esse valide fino al 30 Giugno 2023, salvo cambiamenti.

Con l’offerta Evo 30, ogni mese vengono messi a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile 4G, il tutto al costo di 6,90 euro al mese. Invece, attivando l’offerta Evo 150, ogni mese si ottengono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile 4G, il tutto al costo di 8,90 euro al mese, in promozione a 7,90 euro al mese per chi richiede la portabilità. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.