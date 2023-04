Il produttore di veicoli elettrici di lusso Lucid ha annunciato ufficialmente che CarPlay e Android Auto Wireless sono ora disponibili e vengono forniti di serie.

Lucid ha annunciato oggi la notizia su Twitter con un breve video teaser e ha anche aggiornato il suo sito web. È difficile dire esattamente a che dimensione arriva la parte dello schermo di CarPlay. Ecco come Lucid descrive l’intero schermo che si estende dal quadro strumenti lato guida al centro del cruscotto: “Il display Glass Cockpit è uno schermo fluttuante da 34 pollici 5K che gira attorno al guidatore, curvandosi come la cabina di pilotaggio di un jet. ”

Ma con il modo in cui il display si assottiglia, sembra che la porzione di CarPlay sia relativamente piccola. Tuttavia, è bello vedere Lucid aggiungere il supporto poiché Tesla è un notevole rivale se parliamo di design interno.

Un integrazione che è arriva un po’ in ritardo

La società afferma che “Air è persino compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e innumerevoli altre app“.

Ma non bisogna dimenticare che i veicoli elettrici di Ford come la Mach-E, la VW ID.4 e la Chevy Bolt hanno tutte incluso questa funzionalità già da molto tempo.

Come accennato in precedenza, la porzione di CarPlay/Android Auto sembra un po’ piccola rispetto al display completo da 34 pollici, ma complimenti a Lucid per averlo realizzato. Sarà interessante conoscere le esperienze del mondo reale dai proprietari.

Bisognerà vedere nel futuro solo come funzionerà l’integrazione di CarPlay e Android Auto su Lucid Air e se ci saranno problemi di aggiornamento.