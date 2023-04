L’operatore di telecomunicazioni italiano WindTre sta pianificando di dividere le sue attività in una società separata, e nel frattempo riprende i colloqui con la società di private equity svedese EQT EQTAB.ST in merito ad una potenziale vendita, secondo quanto riferito da due fonti vicine alla questione.

Come altri operatori di telecomunicazioni in Italia, WindTre è stata alle prese con un’aggressiva concorrenza negli ultimi anni. Questo sbalzo continuo sui prezzi ha eroso i guadagni in un momento chiave, fato che servivano ingenti investimenti per costruire una rete mobile di quinta generazione.

Il business delle infrastrutture di WindTre è costituito principalmente da una cosiddetta rete mobile attiva distribuita sul territorio nazionale, e dal cosiddetto “backbone“, una porzione della rete fissa.

Bisogna ancora aspettare la delibera finale

La divisione della rete potrebbe aprire la strada ad accordi di fusione e acquisizione, inclusa una potenziale vendita del business delle infrastrutture, hanno affermato le fonti, avvertendo che le deliberazioni sono ancora in corso.

Sembra infatti che Wind Tre abbia ripreso i colloqui con EQT per chiudere un potenziale accordo ed usare il fondo di investimento con sede in Svezia per l’acquisto nella rete di Wind Tre.

Di proprietà di CK Hutchison, il braccio portuale delle telecomunicazioni del miliardario in pensione Li Ka-shing, Wind Tre sposterebbe circa 2.000 lavoratori dei suoi 6.500 in Italia nell’impresa, hanno detto le fonti.

WindTre, EQT e CK Hutchinson hanno tutti rifiutato di commentare. Ma sicuramente nelle prossime settimane riusciremo a capire di più su questa spiacevole situazione. Ma d’altro canto, questo potrebbe portare nuova linfa vitale agli investimenti della società.