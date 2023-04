8 funzioni SEGRETE per gli smartphone Android che non conoscete

Nonostante Android sia una piattaforma estremamente versatile, ci sono svariati utenti che non sanno di poter avere a disposizione delle funzionalità esclusive.

Queste restano segrete, almeno fin quando non vengono scoperte.

Android, ecco alcune funzioni segrete che potete attivare ci fossi smartphone: ce ne sono diverse

Non tutti sanno che avendo uno smartphone Android possono avere la facoltà di attivare automaticamente la connessione Internet in Wi-Fi. Basterà andare nella sezione dedicata a rete Internet, scegliere la voce “Internet” e poi la voce “preferenze di rete” per poi cliccare sull’interruttore “Attiva Wi-Fi automaticamente“.

Molto spesso le persone si ritrovano ad aver superato la soglia dei dati che si erano prefissati ad inizio mese, restando quindi con poca connessione ad Internet disponibile. In questo caso può servire la funzione che viene definita “risparmio dati”, la quale è presente sempre nella sezione “rete Internet”. Funziona in più modi andando ad inibire funzionalità non di rilievo durante l’utilizzo quotidiano.

Anche quando andate in auto potreste evitare di collegarvi alla modalità dedicata. Android infatti permette a tutti di avere una modalità speciale per la guida che può essere avviata in maniera automatica nel momento in cui lo smartphone si collega al Bluetooth della propria auto: per farlo bisognerà andare su “dispositivi collegati”, poi in “preferenze di connessione” e in seguito in “modalità auto“.

Avete mai pensato poi di vedere quali sono le applicazioni che occupano più spazio all’interno del vostro dispositivo Android? Non dovrete fare altro che andare su “spazio di archiviazione“, per poi recarvi sulla voce “app“.