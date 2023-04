10 TRUCCHI per smartphone che cambiano la vita tra batteria e HACK vari

Contrariamente a quanto alcuni utenti possono pensare, gli smartphone hanno delle funzionalità nascoste che possono tornare estremamente utili.

In basso c’è infatti un elenco pieno di opportunità, le quali possono essere utilizzate sfruttando semplicemente il proprio sistema operativo. Non bisogna quindi scaricare applicazioni di terze parti o dal proprio Store di riferimento.

Smartphone: le funzioni più interessanti per sfruttarli al massimo

Per quanto riguarda la batteria, bisogna capire che non si deve tenere lo smartphone sempre in carica. Una volta infatti raggiunta la percentuale massima di ricarica che è il 100%, anche solo per fare una telefonata, lo smartphone dovrà essere staccato dalla corrente.

Bisogna poi evitare di chiudere tutte le applicazioni in background, tranne quelle che riproducono contenuti. Infatti avere le applicazioni già disponibili, permetterà allo smartphone di faticare molto meno e quindi consumare meno batteria per riaprirle.

Ci sono poi alcuni trucchi soprattutto per coloro che usano iPhone. Il primo è quello nell’App Foto. Toccando e tenendo premuto un oggetto o un soggetto presente nell’immagine, sarà possibile ritagliarlo e inserirlo in un’altra applicazione come ad esempio Messaggi.

Un altro trucco è quello che consente di modificare e personalizzare la schermata di blocco. Potrete infatti inserire dei widget presi da altre applicazioni o magari dal sistema stesso, in modo da ricevere delle informazioni in tempo reale.

Sapevate inoltre di avere la possibilità di vedere alcune password salvate? Ci riferiamo a quella del Wi-Fi. Basta andare all’interno dell’impostazioni, scegliere la voce Wi-Fi e poi selezionare la voce “modifica”.

Per velocizzare anche le impostazioni di risparmio energetico, potrete aggiungere l’icona direttamente all’interno del centro di controllo.

Con l’applicazione fotocamera inoltre avrete la possibilità già dalla scorsa versione del sistema operativo di Apple, di poter tradurre il testo direttamente inquadrandolo. Quindi sfruttare la funzione detta “live text“.

La stessa cosa vale per scansionare un documento, sfruttando l’applicazione Note. Aperta l’app, dovrete aprire una nota esistente o magari crearne una ex novo. Toccando l’icona della fotocamera in basso potrete scegliere la voce “scansione documenti“.