WhatsApp: se vuoi renderlo più potente scarica queste applicazioni

Oggi parleremo di alcune applicazioni che possono integrare Whatsapp per personalizzare o aggiungere funzionalità alla chat, senza mettere a rischio la privacy o la sicurezza dell’account. La chat più usata al mondo con oltre un miliardo di utenti, continua ad aggiornarsi per renderla sempre più interessante, utile e divertente. Ma per coloro che vogliono personalizzare o migliorare l’esperienza di utilizzo, ci sono alcune applicazioni che possono essere utili su uno smartphone Android.

Whatsapp: devi scaricare almeno una di queste app

In questo articolo, non verranno segnalate applicazioni che fanno da client alternativi per chattare su Whatsapp, come ad esempio Whatsapp Plus o Whatsapp Gold, da cui è meglio tenersi alla larga.

Ci sono invece applicazioni come WhatsLock, che protegge l’app bloccando l’accesso con una password; WhatsDog, che invia una notifica quando un amico è online su Whatsapp; Bubble for Whatsapp, che mostra le anteprime con Chat Heads per WhatsApp; Chronus, che visualizza i messaggi non letti sulla schermata di blocco; Cleaner, che cancella le immagini spazzatura ricevute nei gruppi e libera spazio; Status Saver, che permette di scaricare immagini e video dallo Stato degli amici; SKEDit, che permette di programmare l’invio di messaggi Whatsapp in un orario futuro; Transcriber, che legge come testo i messaggi audio ricevuti.

Ma non finisce qui, perché ci sono anche app come Parallel Space, che permette di avere due account Whatsapp sullo stesso dispositivo Android; WAPunch – Toolkit for Whatsapp, che è un’app ricca di funzionalità per Whatsapp; WhatsTool for Bulk Whatsapp, un’app ottima per personalizzare l’esperienza con funzioni per salvare gli stati dei contatti, inviare messaggi ai numeri di telefono senza salvarli nella rubrica e inviare messaggi a più persone contemporaneamente; Click to chat, che permette di inviare messaggi a qualsiasi numero senza salvarlo nei contatti del telefono; e Whatsapp Fake, che permette di creare conversazioni false con Whatsapp.

Si aggiungono alla lista WhatsAuto, che permette di impostare risposte automatiche ai messaggi; WhatsCrop, che ritaglia un’immagine in modo da essere perfettamente visibile come immagine del profilo; Sfondi Whatsapp, che permette di impostare sfondi personalizzati nelle chat; Hide, che nasconde l’ultimo accesso, le spunte blu e le foto e i video dalla galleria; FlyChat, che permette di avere le notifiche con bolle o palle fluttuanti con le teste dentro, simili a Facebook Messenger; e a concludere Message Portal, che permette di leggere i messaggi ricevuti e cancellati sull’app.