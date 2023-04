Il sistema operativo open-source e le notevoli specifiche del Volla Phone X23 stanno scuotendo il settore degli smartphone. L’ultimo nato della serie Volla Phone, sviluppato dal produttore tedesco Hallo Welt Systeme, è un’alternativa più economica agli attuali smartphone di fascia alta.

Il Volla Phone X23 è disponibile in due versioni: una con Volla OS precaricato e una con Ubuntu Touch. È disponibile per il pre-ordine al prezzo di 522 euro, con spedizioni previste a partire da maggio 2023. La versione Volla OS del telefono è compatibile con le applicazioni Android, il che lo rende una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza più personalizzata.

Lo smartphone ha due OS

Il Volla Phone X23 è alimentato dalla CPU Helio G99 di MediaTek, insieme a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il display HD+ da 6,1 pollici ha una risoluzione di 1560 x 720 pixel, che garantisce un’esperienza visiva vivida e colorata. La configurazione della doppia fotocamera posteriore ha un obiettivo da 48MP e uno da 8MP, mentre la fotocamera frontale offre una risoluzione di 16MP per selfie e foto di gruppo. Il telefono vanta anche una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica via cavo e wireless, consentendo di rimanere connessi tutto il giorno.

Il Volla Phone X23 è fatto per resistere, con una struttura resistente che soddisfa gli standard militari MIL-STD-810H. È in grado di sopravvivere a circostanze difficili come il caldo o il freddo intenso, nonché a cadute e urti. La certificazione IP68 del telefono lo rende resistente alla polvere e all’acqua, garantendo che possa affrontare anche le circostanze più difficili. Inoltre, la batteria può essere facilmente sostituita senza bisogno di altri strumenti.

Il sistema operativo open-source e la struttura robusta distinguono il device dalla concorrenza, mentre la compatibilità con le applicazioni Android garantisce un’esperienza d’uso fluida.