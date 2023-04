VeryMobile è PIENA di giga, eccone 270 con la nuova offerta che batte TIM

In un momento del genere nel mondo della telefonia ci sono svariate considerazioni da fare quando si tenta di scegliere un provider in particolare. I gestori virtuali come Very Mobile stanno raccogliendo tanti consensi viste le loro offerte piene di contenuti ma soprattutto i prezzi bassissimi che durano nel tempo. Qualcuno ha paura del riscontro in merito alla qualità, ma è chiaro che bisogna razionalizzare il periodo storico in cui ci si trova per quanto riguarda le infrastrutture.

Quando si tratta delle offerte mobili nel mondo della telefonia, ci sono svariate soluzioni da prendere in considerazione. Alcuni aspetti devono essere infatti valutati in maniera più che corretta, realistica. Siamo in un’epoca dove è arrivato ufficialmente il 5G, ma questo non è egualmente diffuso su tutto il territorio. Inoltre in Italia non si può ancora vedere quello che è il 5G reale, come ad esempio negli Stati Uniti. In quel caso le cosiddette “millimiter Waves” riescono a garantire le vere performance di questo standard di rete, le quali qui sono solo un miraggio. Ciò significa che spesso sottoscrivere un’offerta che costa meno perché gode solo del 4G, potrebbe diventare solo una dimostrazione di astuzia.

VeryMobile, le promo del omento convergono in una sola: ecco 270 giga in 4G+ per navigare in internet

Sul sito ufficiale di VeryMobile compare l’offerta migliore in assoluto. Si tratta della promo che al suo interno vanta 270 giga per navigare sul web con il 4G+.

Il prezzo mensile è di 9,99 euro al mese con anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori.