Unieuro è folle, aprile al 70% in promo sulla tecnologia per distrugge Euronics

Le ultime offerte di giornata hanno evidenziato chiaramente un vincitore tra i principali colossi. Si tratta di Unieuro con le sue offerte dell’ultimo volantino, quello lanciato durante questo mese di aprile che effettivamente comprende numerosi sconti inediti. La tecnologia di rilievo è disponibile con sconti sensibili e soprattutto con opportunità di primo piano: potrete infatti dilazionare i pagamenti sfruttando i tassi agevolati allo 0%.

Ovviamente quando si tirano in ballo le migliori offerte del mondo della tecnologia, non si può non fare riferimento ad Amazon. Anche questa volta infatti il settore e-commerce viene monopolizzato dal celebre colosso americano, il quale ha proposto nuove soluzioni questa settimana. Per evitare di perderle, ecco il nostro canale Telegram ufficiale che al suo interno ha da tempo superato un seguito pari a oltre 80.000 utenti attivi. Per avere a disposizione tutte le offerte in diretta approfittando anche di quelli che sono i codici sconto giornalieri, non bisogna fare altro che iscriversi gratis. Per farlo, non basterà altro che cliccare su questo link.

Unieuro continua a proporre offerte clamorose nel suo nuovo volantino, ecco la tecnologia più in sconto di giornata

Tra le offerte che Unieuro ha messo in evidenza ultimamente nel volantino, risaltano alcune in particolare. La prima è quella che vede il nuovo iPhone 14 Plus di Apple ad un prezzo di 999 euro, nella sua variante da 128GB.

Un’altra offerta molto interessante è quella dell’Apple Watch Series 8, il quale viene fornito nella versione da 45mm a soli 469 euro. La colorazione è quella in nero, ovvero la classica.