Samsung Galaxy S23 è lo smartphone del momento, il modello che tutti desiderano e che vogliono sin da subito per riuscire a godere delle migliori prestazioni del momento, senza mai essere minimamente costretti ad investire cifre di denaro particolarmente elevate.

Samsung Galaxy S23, il risparmio è da primato

Quanti di non vorrebbero acquistare il Samsung Galaxy S23? l’ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana è finalmente disponibile ad un prezzo di tutto rispetto, grazie alla promozione che la stessa amazon ha deciso di mettere a disposizione dei singoli utenti. Partendo da un listino di 955 euro, la versione da 128GB di memoria interna con 8GB di RAM, può essere acquistata di base a 855 euro; la promozione tuttavia continua, data la presenza di un ulteriore sconto di 42,75 euro applicato automaticamente al checkout, portando così la spesa finale da sostenere a circa 812 euro (LINK ACQUISTO).

Un’occasione ghiottissima per riuscire finalmente a mettere le mani su uno dei prodotti più discussi, caratterizzato a sua volta da un ampio display da 6,1 pollici di diagonale un classico Dynamic AMOLED 2X, affiancato da una fotocamera principale da 50 megapixel, finalmente processore Qualcomm Snapdragon di ultimissima generazione, batteria da 3900 mAh per una autonomia più che convincente, finendo anche la presenza in confezione, solo per questa versione, dell’alimentatore da collegare alla presa a muro per la ricarica.