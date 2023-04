Tra gli oggetti più amati e ricercati dai collezionisti c’è anche una categoria che potrebbe apparentemente passare inosservata in casa poiché ritenuta insignificante e di nessun valore: sto parlando delle schede SIM dei telefoni cellulari.

Negli ultimi anni il collezionismo di schede SIM è esploso nel mondo rendendo questi banali numeri di telefono incredibilmente preziosi. Il web è pieno di siti o social dov’è possibile vendere o acquistare SIM ricercate e guadagnare un bel gruzzoletto. In particolare i metodi più efficaci per rivendere queste schede telefoniche sono i canali YouTube, i gruppi Facebook oppure i siti come eBay o Subito.

Le schede telefoniche che possiedono un qualche tipo di valore sono quelle associate a dei numeri particolari e speciali. Si tratta di numeri composti da sequenze ripetute di numeri, numeri palindromi, numeri simmetrici e qualsiasi particolarità che potrebbe colpire un appassionato di logica e di matematica.

SIM che possono valere una fortuna: quali sono?

Cercando in casa le vostre vecchie SIM e controllando il numero associato potreste scoprire di essere in possesso di una potenziale fortuna.

Chiaramente non tutte le schede telefoniche sono preziose, e adesso andremo a vedere quali sono i numeri degni di nota, conosciute anche come Top Number.

33Y XXXXXXX della TIM con valore di 8.600 euro;

della TIM con valore di 339 YYXXXXX della TIM con valore di 2.210 euro;

della TIM con valore di 342 XXXXXYY di Vodafone con valore di 1.920 euro;

di Vodafone con valore di 320 XYZYZYZ di Wind con valore di 856 euro;

di Wind con valore di 393 XY9XXY9 di H3G con valore di 343 euro.

Queste sono le schede SIM conosciute in Italia che possiedono un discreto valore.