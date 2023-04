I cellulari sono ormai parte integrante della nostra quotidianità, aiutandoci nello svolgimento di alcune azioni e permettendoci di ottimizzare i tempi.

Con l’avvento degli smartphone il cellulare non è più visto come uno strumento da utilizzare per effettuare delle chiamate ma come un vero e proprio ‘tutto fare’.

Nonostante lo smartphone sia indubbiamente uno strumento fondamentale nella vita quotidiana dei nostri tempi, il suo utilizzo potrebbe portare a dei piccoli pericoli per la nostra salute, soprattutto se non utilizzati correttamente.

Un esempio banale è rappresentato dal lasciare il cellulare in carica sul comodino durante tutta la notte. Si tratta di una pratica molto comune che potrebbe essere estremamente rischiosa.

In questo articolo scopriremo perché si dovrebbe evitare di caricare il cellulare durante la notte.

Rischi e pericoli di lasciare il cellulare in carica durante la notte

Il primo motivo per il quale si dovrebbe evitare di lasciare in carica lo smartphone sul comodino durante la notte è legato ai disturbi del sonno. Le onde elettromagnetiche dei cellulari potrebbero disturbare la frequenza del nostro sonno, impedendoci di riposare correttamente e rappresentando un rischio concreto per la nostra salute.

Un altro pericolo da non sottovalutare è il surriscaldamento della batteria. L’utilizzo di carica batteria non originali o difettosi oppure la scorretta posizione del cellulare durante la carica potrebbe portare ad un surriscaldamento della batteria con conseguente danneggiamento della stessa o in casi più gravi ad incendi.

Per tanto è consigliabile evitare di lasciare il cellulare in carica per tempi prolungati e di farlo durante il giorno così da essere in grado di controllare la situazione.