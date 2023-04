Un prodotto Sony è letteralmente in svendita su Amazon, costa addirittura il 37% in meno, riuscendo così a garantire al consumatore finale un risparmio davvero speciale, con un prezzo che vince su tutte le dirette concorrenti del mercato nazionale, e non solo.

Sony, il prodotto è scontato del 37% su Amazon

Svendita totale su Amazon di uno dei prodotti Sony più amati, stiamo parlando del comodissimo speaker bluetooth, più precisamente il modello sony SRS-XB13, un dispositivo che tutti hanno almeno voluto provare nel tempo, e che finalmente può essere acquistato a soli 39 euro. Il risparmio è garantito ed è pronto per far spendere pochissimo tutti, infatti si parte da un listino di 69 euro, con riduzione del 33% immediata, a cui aggiungere altri 2 euro applicati in automatico nel carrello (LINK ACQUISTO).

Sul mercato si trovano le più svariate colorazioni, noi vi proponiamo la variante salmone, ma premendo il link inserito potrete trovare tutti i dettagli. Si tratta di uno speaker bluetooth, completamente compatibile con la maggior parte dei dispositivi attualmente disponibili in commercio, con porta Extra Bass per amplificare e rendere più potenti giustappunto i bassi, mantenendo comunque una qualità e nitidezza del suono di livello superiore. Il prezzo indicato, come al solito oseremmo dire, è da considerarsi attivo solo per un periodo di tempo limitato.