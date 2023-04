Tra i vari operatori telefonici virtuali disponibili in Italia, c’è anche PosteMobile che propone spesso offerte di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere ancora disponibile un’offerta super interessante e con addirittura 300 GB di traffico dati per navigare. Si tratta dell’offerta denominata PosteMobile 300% Digital.

Postemobile ha deciso di prorogare l’offerta Postemobile 300% Digital

Per tutti coloro che hanno bisogno di un’offerta solo dati e che non costi una fortuna, è ancora disponibile l’offerta PosteMobile 300% Digital. Come già accennato in apertura, il noto operatore telefonico virtuale ha deciso di prorogare ancora la sua disponibilità. Ora questa offerta sarà disponibile all’attivazione addirittura fino al prossimo 9 maggio 2023.

Questa offerta solo dati è stata molto apprezzata in passato. Questo perché, ad un costo di soli 8,99 euro al mese, permette di utilizzare fino a 300 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+ e con velocità massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

L’offerta in questione è attivabile soltanto online da tutti i nuovi clienti. Potranno attivarla sia gli utenti che attiveranno un nuovo numero sia tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero. Ricordiamo che PosteMobile 300% Digital è ora disponibile in promozione ad un prezzo di 8,99 euro. Solitamente, infatti, il suo prezzo e di 9,99 euro.

Ricordiamo che in quest’ultimo periodo l’operatore virtuale ha prorogato la disponibilità anche di altre offerte di rete mobile. Tra queste, c’è ad esempio PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. Anche questa è un’offerta molto interessante e che include fino a 100 GB di traffico dati al mese.