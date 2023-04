OPPO, in qualità di Official Global Partner della UEFA Champions League, permetterà ad alcuni appassionati di coronare il proprio sogno calcistico. L’azienda vuole celebrare la partnership nel migliori dei modi e quindi permetterà a 4 persone di vincere due biglietti per la finale di UEFA Champions League.

L’appuntamento con la finale è fissato per sabato 10 giugno 2023 a Istanbul. Per partecipare al concorso sarà sufficiente acquistare uno smartphone OPPO Find N2 Flip, un device della Serie Find X5 o della Serie Reno8 sul sito ufficiale del produttore. Il periodo promozionale da 3 al 30 aprile 2023.

Si tratta di una ricompensa importante che certamente farà felici tutti gli appassionati di calcio. Infatti, il produttore si impegna a promuovere la passione e l’entusiasmo per lo sport attraverso i propri device.

OPPO vuole premiare i propri utenti con la finale di Champions League, acquistando un device sarà possibile vincere i biglietti per la partita

I fortunati vincitori dei biglietti per la finale di UEFA Champions League potranno immortalare questo momento con i propri device Oppo. Infatti, il Find N2 Flip è caratterizzato da una fotocamera primaria da 50MP, realizzata in collaborazione con Hasselblad. Questa partnership permette di ottenere performance fotografiche elevate e scatti o video sempre perfetti.

Ricordiamo che tra i dispositivi inclusi nella promozione troviamo anche gli smartphone delle serie Reno8 e Find X5. Anche in questo caso, i sensori fotografici dei device sono di altissima qualità e permettono di scattare fotografie sempre nitide e chiare con un alto livello di dettaglio. Il sistema di stabilizzazione integrato, permette una migliore messa a fuoco ed evita eventuali sfocature.