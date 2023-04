Lidl non scherza assolutamente con il nuovo volantino che ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti proprio in questi giorni, arrivano infatti nuovi prezzi bassi che abbassano ulteriormente la spesa, sull’acquisto di prodotti di elettronica e alimentari.

A differenza di quanto accade presso i principali rivenditori di elettronica, in questo caso è bene ricordare che gli acquisti possono essere completati in via esclusiva nei negozi fisici in italia, con accesso diretto in ogni singolo punto vendita, dove troverete le migliori offerte del momento, ma non online.

Lidl, volantino con tantissime occasioni per spendere poco

La settimana di Pasqua di Lidl si apre con l’attenzione posta da parte dell’azienda verso il mondo delle grigliate, infatti è disponibile un bellissimo barbecue al prezzo più conveniente del momento, basteranno 299 euro per acquistare il modello con tantissimi accessori annessi.

Non mancano chiaramente anche elettrodomestici veri e propri per l’abitazione, quali possono essere la friggitrice reale da 59 euro, lo spremiagrumi elettrico a 34,99 euro, ma anche il bellissimo microonde, il cui prezzo finale è di soli 69 euro. Un risparmio assolutamente unico che può far sognare da vicino tutti gli utenti che amano fare le grigliate in giardino e vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile.

Da notare che gli sconti indicati sono da considerarsi attivi solamente per la settimana corrente, salvo esaurimento anticipato delle scorte (che potrebbe succedere realmente).