Kena Mobile si scontra con Vodafone, offerti 230GB in 4G+ a meno di 10 euro

I gestori più interessanti del momento, almeno per quanto riguarda i prezzi relazionate hai tanti contenuti disponibili, sono quelli virtuali. Più aziende sono state infatti in grado di lanciare le loro promozioni mobili distruggendo provider molto più blasonati, semplicemente proponendo prezzi per sempre validi nel tempo e contenuti che sembrano non finire mai. A tutto questo stanno cercando di rispondere per le rime i vari provider che da sempre si occupano di telefonia italiana per quanto concerne l’ambito mobile. Posizionando offerta dopo offerta, i colossi stanno alzando un vero e proprio muro difensivo per proteggersi dai provider virtuali, i quali però sembrano non voler fermarsi in nessun modo.

In questo momento quindi sembra che l’obiettivo dei vari provider telefonici sia sempre lo stesso, ovvero recuperare tanti utenti. Tale target può essere conseguito semplicemente proponendo delle offerte di rientro dei prezzi molto bassi e dei contenuti molto alti, proprio come gli utenti desiderano. Potrebbe essere quindi questo il periodo più proficuo per cambiare provider, per cui non precludetevi questa possibilità.

Kena Mobile è uno dei gestori virtuali più tenuti in considerazione alla luce delle sue offerte disponibili sul sito ufficiale.

Kena Mobile, l’offerta migliore del momento è quella da 230 giga con minuti illimitati

Dopo aver visto le proposte della concorrenza, ecco arrivare le soluzioni di Kena Mobile. Quella che di certo porta più utenti al gestore è la promo da 230 giga in 4G+, la quale ricordiamo essere in possesso anche di minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti ed un prezzo mensile pari a 9,99 euro al mese per sempre.