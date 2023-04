Kena, l'operatore compie gli anni e ci regala una grande promozione

In occasione del suo sesto anniversario, l’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di celebrare in grande stile, offrendo ben 60 GB di dati aggiuntivi per 30 giorni a chi attiva online la promozione Kena 6,99 130GB Star al costo di 6,99 euro mensili. Tutte le offerte Kena ti permettono di sfruttare la rete 4G con una velocità fino a 60 Mbps e una copertura del 99% sul territorio nazionale. Ecco i dettagli di questa imperdibile promozione.

Kena: non fatevi sfuggire l’occasione

La promozione Kena 6,99 130GB Star include: chiamate illimitate verso tutti, 500 SMS verso tutti i cellulari e 130 GB di Internet in 4G (7 dei quali utilizzabili in Europa) a soli 6,99 euro al mese. Inoltre, attivando la promozione entro il 04/04/2023, riceverai in omaggio 60 GB di traffico dati extra da utilizzare entro 30 giorni, senza rinnovo automatico.

Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro e la SIM è gratuita. L’offerta è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile sia per chi mantiene il proprio numero effettuando la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Tutte le offerte Kena consentono di navigare sotto rete 4G con scatti anticipati di 1K e una velocità massima di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. I piani tariffari sono chiari e trasparenti, senza vincoli di durata o costi nascosti. Ogni offerta si rinnova automaticamente ogni mese, a condizione che il credito sulla SIM sia sufficiente a coprire il costo di rinnovo.