Iliad folle ad aprile, la Giga 120 costa pochissimo e distrugge Vodafone

Dopo aver raggiunto grandi soddisfazioni fin dal primo momento in cui ha cominciato ad operare in Italia, Iliad non si è mai fermato. Il famoso gestore che è ormai diventato uno dei più importanti nel paese, sta dimostrando di avere a disposizione tantissime soluzioni per mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza.

Il nuovo obiettivo conseguito ormai diversi mesi fa dei 10 milioni di utenti è stato un ulteriore trampolino di lancio, come l’azienda ha dimostrato. Dopo aver proposto le offerte con il 5G attivo gratis, Iliad torna a proporre una delle migliori opportunità dal punto di vista mobile ma con il 4G+. Chiaramente il prezzo è un vantaggio.

Iliad, torna alla carica l’offerta da 120 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G+, il prezzo è 9,99 euro al mese

Il periodo potrebbe essere particolarmente proficuo per lanciare delle offerte mobili interessanti e per questo i principali gestori se ne stanno già occupando. Proprio per queste motivazioni, bisogna anche difendersi, talvolta adoperando altre tecniche. Il miglior attacco infatti proviene dalla miglior difesa, e utilizzando questo gergo tipicamente sportivo, alcuni provider avrebbero pensato di attaccarne altri per recuperare gran parte degli utenti perduti in passato.

Iliad dunque attacca con la sua offerta migliore del momento, quella che costa solo 9,99 € al mese per sempre per tutti. Al suo interno ecco le telefonate gratis senza limiti verso tutti i numeri, messaggi senza limiti ancora verso tutti ma soprattutto 120 giga per navigare in Internet con la rete 4G+. Ricordiamo che bisogna corrispondere anche il costo di attivazione pari a 9,99 €.